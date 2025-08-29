https://ria.ru/20250829/partija-2038343294.html

Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях

КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лидирует по злоупотреблениям административным ресурсом перед парламентскими выборами, следует из отчета правозащитной организации Promo-Lex.В документе содержатся выводы, сделанные за период с 22 июля по 27 августа."Наблюдатели <...> сообщили о не менее чем 40 случаях злоупотребления административным ресурсом, большинство из которых касалось партии ПДС (30), с участием государственных служащих в рабочее время и местных органов власти, участвовавших в мероприятиях с предвыборной направленностью", — говорится в тексте.Там указывается, что кандидаты в министры от ПДС продвигали партию во время официальных поездок и это влияло на справедливость избирательного процесса и разделение партийных и госструктур. В отчете также упомянуты нарушения в агитационной деятельности среди электоральных конкурентов. "Несмотря на то что официальная избирательная кампания начинается 29 августа, предвыборная агитационная деятельность стартовала значительно раньше. Только за рассматриваемый период наблюдатели Promo-Lex зафиксировали не менее 2339 агитационных мероприятий, большинство из которых включали распространение информационных материалов, распространение уличной рекламы и встречи с избирателями", — говорится в документе.Уточняется, что большинство из них организовали партии "Патриотический избирательный блок" и ПДС.Борьба с оппозицией в Молдавии

