Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях
Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях - РИА Новости, 29.08.2025
Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лидирует по злоупотреблениям административным ресурсом перед парламентскими выборами, следует из отчета... РИА Новости, 29.08.2025
29.08.2025
2025-08-29T15:17:00+03:00
2025-08-29T16:06:00+03:00
КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лидирует по злоупотреблениям административным ресурсом перед парламентскими выборами, следует из отчета правозащитной организации Promo-Lex.В документе содержатся выводы, сделанные за период с 22 июля по 27 августа."Наблюдатели <...> сообщили о не менее чем 40 случаях злоупотребления административным ресурсом, большинство из которых касалось партии ПДС (30), с участием государственных служащих в рабочее время и местных органов власти, участвовавших в мероприятиях с предвыборной направленностью", — говорится в тексте.Там указывается, что кандидаты в министры от ПДС продвигали партию во время официальных поездок и это влияло на справедливость избирательного процесса и разделение партийных и госструктур. В отчете также упомянуты нарушения в агитационной деятельности среди электоральных конкурентов. "Несмотря на то что официальная избирательная кампания начинается 29 августа, предвыборная агитационная деятельность стартовала значительно раньше. Только за рассматриваемый период наблюдатели Promo-Lex зафиксировали не менее 2339 агитационных мероприятий, большинство из которых включали распространение информационных материалов, распространение уличной рекламы и встречи с избирателями", — говорится в документе.Уточняется, что большинство из них организовали партии "Патриотический избирательный блок" и ПДС.Борьба с оппозицией в Молдавии
Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях
Promo-Lex обвинила правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях перед выборами
КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости.
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лидирует по злоупотреблениям административным ресурсом перед парламентскими выборами, следует из отчета
правозащитной организации Promo-Lex.
В документе содержатся выводы, сделанные за период с 22 июля по 27 августа.
"Наблюдатели <...> сообщили о не менее чем 40 случаях злоупотребления административным ресурсом, большинство из которых касалось партии ПДС (30), с участием государственных служащих в рабочее время и местных органов власти, участвовавших в мероприятиях с предвыборной направленностью", — говорится в тексте.
Там указывается, что кандидаты в министры от ПДС продвигали партию во время официальных поездок и это влияло на справедливость избирательного процесса и разделение партийных и госструктур.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
В отчете также упомянуты нарушения в агитационной деятельности среди электоральных конкурентов.
"Несмотря на то что официальная избирательная кампания начинается 29 августа, предвыборная агитационная деятельность стартовала значительно раньше. Только за рассматриваемый период наблюдатели Promo-Lex зафиксировали не менее 2339 агитационных мероприятий, большинство из которых включали распространение информационных материалов, распространение уличной рекламы и встречи с избирателями", — говорится в документе.
Уточняется, что большинство из них организовали партии "Патриотический избирательный блок" и ПДС.
Борьба с оппозицией в Молдавии
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
- Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, — всего заблокировано более сотни каналов.