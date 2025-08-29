https://ria.ru/20250829/park-2038382231.html

Кондратьев: более 1400 парков и скверов благоустроили на Кубани за 6 лет

2025-08-29T17:43:00+03:00

2025-08-29T17:43:00+03:00

2025-08-29T17:44:00+03:00

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Более 1400 парков и скверов благоустроили на Кубани за последние шесть лет по нацпроекту, рассказал на заседании медведомственной комиссии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Участие в совещании, как отмечается, приняли вице-губернатор края Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник, руководители профильных министерств и ведомств и главы муниципалитетов. "За последние шесть лет благодаря нацпроекту мы обновили и создали более 1400 парков и скверов по всему краю. В текущем году приведем в порядок еще 103 территории, на это выделили 3,9 миллиарда рублей. Нацпроект – реальная возможность сделать жизнь людей комфортнее и лучше. Парки, скверы – очень востребованные места, куда приходят семьи с детьми, молодежь и люди старшего поколения, чтобы отдохнуть и провести время. Поэтому зеленые зоны во всех городах и районах должны быть удобными и красивыми. Хочу особо подчеркнуть, что все проекты благоустройства необходимо разрабатывать вместе с людьми, учитывать их мнение и запросы", - сказал Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба. Площадь всех обновленных зеленых зон в Краснодарском крае, как сообщил Евгений Пергун, с 2019 по 2024 год составляет порядка 1 тысячи гектаров. Кроме того, он рассказал об участии региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. "За весь период было дополнительно привлечено более 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Помимо средств на благоустройство, участие в конкурсе также позволило показать всей стране наши лучшие проекты, в том числе делая край более привлекательным для инвестиций. Победителями этого года стали Кореновск с проектом "Нить поколений", Тамань, где обновят сквер, Горячий Ключ – там преобразят парк культуры и отдыха, в Новокубанске благоустроят парк, в Армавире – центральный сквер", – сказал Евгений Пергун, его цитирует пресс-служба. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни", добавил вице-губернатор, эти муниципалитеты получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное обновление. Вячеслав Шапошник отметил, что на всех территориях текущего года ведутся работы. За время реализации профильного нацпроекта, по его словам, налажено эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, региональным проектным офисом и департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края, что позволило уже с конца 2024 года приступить к закупочным процедурам. "В последние годы главным условием для участия в проекте "Формирование комфортной городской среды" является использование оборудования местных производителей при благоустройстве общественных пространств", - сказал Шапошник, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, добавил врио министра, по поручению губернатора зеленые насаждения закупаются только в кубанских питомниках, что помогает растениям лучше приживаться и поддерживать местных производителей.

