Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ostatki-2038315962.html
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 29.08.2025
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве
Остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:40:00+03:00
2025-08-29T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. Остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении войск РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили РИА Новости, что в клещи взяты военные ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР. "Остатки 119-й бригады теробороны, также 66-й, также 53-й и 63-й, это основные бригады, которые находятся на нашем направлении. Соответственно, с ними и боремся. И в полуокружении, практически в котле, сейчас они все и находятся", - пояснил "Шрам". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве

Несколько бригад ВСУ практически попали в котел в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. Остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении войск РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили РИА Новости, что в клещи взяты военные ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР.
«
"Остатки 119-й бригады теробороны, также 66-й, также 53-й и 63-й, это основные бригады, которые находятся на нашем направлении. Соответственно, с ними и боремся. И в полуокружении, практически в котле, сейчас они все и находятся", - пояснил "Шрам".
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала