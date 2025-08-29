https://ria.ru/20250829/ostatki-2038315962.html

Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве

Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. Остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении войск РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили РИА Новости, что в клещи взяты военные ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР. "Остатки 119-й бригады теробороны, также 66-й, также 53-й и 63-й, это основные бригады, которые находятся на нашем направлении. Соответственно, с ними и боремся. И в полуокружении, практически в котле, сейчас они все и находятся", - пояснил "Шрам". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

