В Орловской области четыре человека пострадали от атак беспилотников - РИА Новости, 29.08.2025
09:28 29.08.2025 (обновлено: 09:37 29.08.2025)
В Орловской области четыре человека пострадали от атак беспилотников
Количество пострадавших в ночных вражеских атаках БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ночных вражеских атаках БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.В ночь на пятницу Клычков сообщал, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек."Уточненная информация по ночным вражеским атакам – количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате падения обломков БПЛА в городе Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждения получили два частных дома", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, ситуация под контролем, добавил Клычков.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ночных вражеских атаках БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В ночь на пятницу Клычков сообщал, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек.
"Уточненная информация по ночным вражеским атакам – количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате падения обломков БПЛА в городе Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждения получили два частных дома", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, ситуация под контролем, добавил Клычков.
22 июня 2022, 17:18
 
Орловская областьПроисшествия
 
 
