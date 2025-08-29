СМИ узнали о готовящейся операции Белого дома по борьбе с нелегалами

https://ria.ru/20250829/operatsiya-2038315682.html

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует мероприятия по борьбе с нелегальными иммигрантами в Чикаго по образцу рейдов, проведенных ранее в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. "Администрация Трампа готовится на следующей неделе начать в Чикаго крупную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, используя тактику, которая вызвала протесты в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации. Предполагается масштабирование мероприятий по задержанию нелегалов, а соответствующие рейды могут начаться уже пятого сентября, сообщает CBS со ссылкой на источники, в том числе в министерстве внутренней безопасности. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на официальных лиц, что Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

