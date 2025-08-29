Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о готовящейся операции Белого дома по борьбе с нелегалами
13:39 29.08.2025
СМИ узнали о готовящейся операции Белого дома по борьбе с нелегалами
в мире
чикаго
дональд трамп
министерство обороны сша
лос-анджелес
сша
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует мероприятия по борьбе с нелегальными иммигрантами в Чикаго по образцу рейдов, проведенных ранее в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. "Администрация Трампа готовится на следующей неделе начать в Чикаго крупную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, используя тактику, которая вызвала протесты в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации. Предполагается масштабирование мероприятий по задержанию нелегалов, а соответствующие рейды могут начаться уже пятого сентября, сообщает CBS со ссылкой на источники, в том числе в министерстве внутренней безопасности. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на официальных лиц, что Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
в мире, чикаго, дональд трамп, министерство обороны сша, лос-анджелес, сша
В мире, Чикаго, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Лос-Анджелес, США
СМИ узнали о готовящейся операции Белого дома по борьбе с нелегалами

CBS: Белый дом готовит операцию по борьбе с нелегалами в Чикаго

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует мероприятия по борьбе с нелегальными иммигрантами в Чикаго по образцу рейдов, проведенных ранее в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа готовится на следующей неделе начать в Чикаго крупную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, используя тактику, которая вызвала протесты в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
28 августа, 10:33
Предполагается масштабирование мероприятий по задержанию нелегалов, а соответствующие рейды могут начаться уже пятого сентября, сообщает CBS со ссылкой на источники, в том числе в министерстве внутренней безопасности.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на официальных лиц, что Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
23 августа, 16:21
 
