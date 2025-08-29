https://ria.ru/20250829/operator-2038354225.html

Хинштейн рассказал о состоянии оператора, пострадавшего в Курской области

Хинштейн рассказал о состоянии оператора, пострадавшего в Курской области

КУРСК, 29 авг – РИА Новости. Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции находится в реанимации, но уже улыбается, помощь оказывается в полном объеме, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что Солдатов наступил на мину "лепесток", когда группа остановилась для съемки в поле."Пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение. Сергею сразу же оказал первую помощь его коллега-корреспондент, после наши военные перевезли его в медсанчасть и оттуда доставили в больницу", – добавил врио губернатора региона.По его словам, впереди второй этап реконструирующей операции."Вся помощь оказывается в полном объёме. Пока Сергей по согласованию с медиками принял решение оставаться в Курске — в больнице за ним смотрит опытный хирург из института Вишневского, который работает в Курской области уже второй год и за плечами которого не одна спасённая жизнь наших раненых", – сообщил Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу.

