Органы опеки Подмосковья возвращают детей в родные семьи в 90% случаев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В 90% случаев дети, которые оказались в трудной ситуации, возвращаются в родные семьи в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В Подмосковье мы делаем все, чтобы ребенок оставался в родной семье и в 90% случаев это удается сделать. Пока родители получают помощь специалистов или идет поиск родственников, дети временно воспитываются в гостевой семье. Такой подход позволяет не только минимизировать травмы для ребенка, но и укрепить саму семью", — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Так, причины, по которым специалисты органов опеки занимаются устройством детей, как правило, связаны с оставлением детей без присмотра или в опасности — более 50% случаев это алкогольная или наркотическая зависимость родителей. В остальных случаях — когда родители оставляют детей и уходят в неизвестном направлении, а также в случаях их ареста или экстренной госпитализации. Сохранение кровной семьи остается приоритетом работы службы опеки Подмосковья. И благодаря комплексной поддержке специалистов большинство детей, оказавшихся в трудной ситуации, возвращаются в родные семьи.

