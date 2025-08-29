https://ria.ru/20250829/oon-2038428251.html

Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым

Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым - РИА Новости, 29.08.2025

Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым

Для РФ "абсолютно неприемлемо", чтобы "остающиеся под контролем Украины" территории окучивали страны НАТО, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН... РИА Новости, 29.08.2025

ООН, 29 авг - РИА Новости. Для РФ "абсолютно неприемлемо", чтобы "остающиеся под контролем Украины" территории окучивали страны НАТО, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."В отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающиеся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Те, кто продвигает подобные идеи, заинтересованы не в урегулировании кризиса, а в его сохранении, возможно, через временное замораживание", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

