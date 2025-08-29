https://ria.ru/20250829/oon-2038428251.html
Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым
Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым - РИА Новости, 29.08.2025
Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым
Для РФ "абсолютно неприемлемо", чтобы "остающиеся под контролем Украины" территории окучивали страны НАТО, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:37:00+03:00
2025-08-29T23:37:00+03:00
2025-08-29T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
нато
вооруженные силы украины
оон
в мире
украина
дмитрий полянский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg
ООН, 29 авг - РИА Новости. Для РФ "абсолютно неприемлемо", чтобы "остающиеся под контролем Украины" территории окучивали страны НАТО, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."В отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающиеся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Те, кто продвигает подобные идеи, заинтересованы не в урегулировании кризиса, а в его сохранении, возможно, через временное замораживание", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038413808.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, вооруженные силы украины, оон, в мире, украина, дмитрий полянский
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире, Украина, Дмитрий Полянский
Россия назвала "окучивание" подконтрольных ВСУ земель НАТО неприемлемым
Полянский назвал ввод войск НАТО на подконтрольные Киеву территории неприемлемым