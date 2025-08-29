https://ria.ru/20250829/oon-2038416968.html

В ООН прокомментировали сокращение программ иностранной помощи США

Сокращение Соединенными Штатами программ иностранной помощи "осложнит ситуацию" с бюджетом ООН, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 29.08.2025

ООН, 29 авг - РИА Новости. Сокращение Соединенными Штатами программ иностранной помощи "осложнит ситуацию" с бюджетом ООН, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Президент США Дональд Трамп ранее прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на 4,9 миллиарда долларов. В их числе - взносы в ООН на 521 миллион долларов и программы миротворческой деятельности на 837 миллионов долларов. "Это значительно усложнит ситуацию с нашим бюджетом или ликвидностью, но мы свяжемся с властями США для получения более подробной информации", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.

