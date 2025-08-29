В ООН прокомментировали сокращение программ иностранной помощи США
Дюжаррик: сокращение программ помощи США усложнит ситуацию с бюджетом ООН
ООН, 29 авг - РИА Новости. Сокращение Соединенными Штатами программ иностранной помощи "осложнит ситуацию" с бюджетом ООН, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп ранее прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на 4,9 миллиарда долларов. В их числе - взносы в ООН на 521 миллион долларов и программы миротворческой деятельности на 837 миллионов долларов.
"Это значительно усложнит ситуацию с нашим бюджетом или ликвидностью, но мы свяжемся с властями США для получения более подробной информации", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.