10:00 29.08.2025
ОК запускают программу поддержки авторов контента для старшей аудитории
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОК представили новую программу поддержки авторов "Silver Age". Она призвана объединить и поддержать всех, кто создает качественный полезный контент, востребованный у самой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+.Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье с акцентом на полезных привычках, физической активности, профилактике заболеваний, психологии, поддержании молодости; кулинария с фокусом на домашних рецептах, блюдах из детства, полезном питании, выпечке, кулинарных лайфхаках; и творческие увлечения в категории "сделай сам", например, рукоделие, поделки, обустройство дома, флористика, сад и огород, ремонт.Программа поддержки доступна как для опытных, так и для начинающих авторов. После вступления в нее авторы получат дополнительное продвижение от платформы, что позволит им вырастить свой охват в ОК и привлечь новых подписчиков. Присоединиться к программе "Silver Age" могут в том числе авторы, которые только планируют развиваться в ОК. При этом те, кто уже освоился в Одноклассниках, регулярно публикует контент и имеет собственную базу подписчиков, могут рассчитывать на переход на второй уровень программы – с кратным ростом охватов и дополнительным приоритетом своего контента в рекомендациях платформы.Для участия в программе авторам нужно иметь оформленную группу в ОК и делать от 2-3 публикаций в неделю, делиться фото и видеоматериалами, соответствующими правилам программы.Публикуемые материалы могут быть представлены в формате текстов и фотопостов, вертикальных и горизонтальных видео, при этом они должны быть изложены простым языком, иметь структуру и практическую пользу, способствовать уважительному общению."С помощью новой программы поддержки мы стремимся создать безопасную среду, где старшее поколение чувствует себя уважаемым, понятым и полезным. Хотим показать, что технологии могут быть инструментом заботы, поддержки и сохранения связей между поколениями. В этом мы рассчитываем на помощь авторов – экспертов в своей нише, поэтому каждый, кто создает востребованный контент для аудитории серебряного возраста, сможет претендовать на вступление в программу и дополнительную аудиторию в ОК. В будущем программа будет расширена и для авторов других тематик – тех, кто создает релевантный контент для старшей аудитории", – прокомментировал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.
2025
Новости
ОК запускают программу поддержки авторов контента для старшей аудитории

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОК представили новую программу поддержки авторов "Silver Age". Она призвана объединить и поддержать всех, кто создает качественный полезный контент, востребованный у самой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+.
Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье с акцентом на полезных привычках, физической активности, профилактике заболеваний, психологии, поддержании молодости; кулинария с фокусом на домашних рецептах, блюдах из детства, полезном питании, выпечке, кулинарных лайфхаках; и творческие увлечения в категории "сделай сам", например, рукоделие, поделки, обустройство дома, флористика, сад и огород, ремонт.
Программа поддержки доступна как для опытных, так и для начинающих авторов. После вступления в нее авторы получат дополнительное продвижение от платформы, что позволит им вырастить свой охват в ОК и привлечь новых подписчиков. Присоединиться к программе "Silver Age" могут в том числе авторы, которые только планируют развиваться в ОК. При этом те, кто уже освоился в Одноклассниках, регулярно публикует контент и имеет собственную базу подписчиков, могут рассчитывать на переход на второй уровень программы – с кратным ростом охватов и дополнительным приоритетом своего контента в рекомендациях платформы.
Для участия в программе авторам нужно иметь оформленную группу в ОК и делать от 2-3 публикаций в неделю, делиться фото и видеоматериалами, соответствующими правилам программы.
Публикуемые материалы могут быть представлены в формате текстов и фотопостов, вертикальных и горизонтальных видео, при этом они должны быть изложены простым языком, иметь структуру и практическую пользу, способствовать уважительному общению.
"С помощью новой программы поддержки мы стремимся создать безопасную среду, где старшее поколение чувствует себя уважаемым, понятым и полезным. Хотим показать, что технологии могут быть инструментом заботы, поддержки и сохранения связей между поколениями. В этом мы рассчитываем на помощь авторов – экспертов в своей нише, поэтому каждый, кто создает востребованный контент для аудитории серебряного возраста, сможет претендовать на вступление в программу и дополнительную аудиторию в ОК. В будущем программа будет расширена и для авторов других тематик – тех, кто создает релевантный контент для старшей аудитории", – прокомментировал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.
