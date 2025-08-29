https://ria.ru/20250829/ofitser-2038250998.html

В Сумской области ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Рооста, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Роост отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к третьему полку ССО. Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами", — сказал собеседник агентства.По его словам, Роост участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане, в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций Эстонии, а в 2020-м воевал в Мали.По информации газеты Postimees, в 2023-м Роост завершил службу в Эстонии и отправился на Украину. Он стал по меньшей мере шестым эстонским наемником, уничтоженным за время специальной военной операции, отмечает издание.

