В Сумской области ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера - РИА Новости, 29.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 29.08.2025 (обновлено: 10:59 29.08.2025)
В Сумской области ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера
В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Рооста, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Рооста, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Роост отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к третьему полку ССО. Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами", — сказал собеседник агентства.По его словам, Роост участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане, в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций Эстонии, а в 2020-м воевал в Мали.По информации газеты Postimees, в 2023-м Роост завершил службу в Эстонии и отправился на Украину. Он стал по меньшей мере шестым эстонским наемником, уничтоженным за время специальной военной операции, отмечает издание.
Специальная военная операция на Украине, Сумская область
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Рооста, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Роост отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к третьему полку ССО. Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Роост участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане, в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций Эстонии, а в 2020-м воевал в Мали.
По информации газеты Postimees, в 2023-м Роост завершил службу в Эстонии и отправился на Украину. Он стал по меньшей мере шестым эстонским наемником, уничтоженным за время специальной военной операции, отмечает издание.
Специальная военная операция на Украине
 
 
