https://ria.ru/20250829/obezyana-2038416399.html
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь" - РИА Новости, 29.08.2025
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"
В Индии обезьяна обокрала мужчину и решила раздать деньги прохожим, сообщила газета Times of India. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T20:46:00+03:00
2025-08-29T20:46:00+03:00
2025-08-29T21:07:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038415743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9524e0c52736ee9c28444cf20bebb210.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Индии обезьяна обокрала мужчину и решила раздать деньги прохожим, сообщила газета Times of India."В городе Арая обезьяна выхватила у мужчины сумку с деньгами, забралась на дерево и устроила денежный дождь", — говорится в материале.Как уточняется, пострадавшим оказался учитель Рохиташа Чандры, приехавший покупать участок. У него в сумке было 80 тысяч рупий (около 73 тысяч рублей).Денежный дождь, который устроило животное, привлек внимание прохожих. Люди сразу бросились собирать разлетающиеся деньги. Чандра просил их вернуть купюры, но смог собрать лишь 52 тысячи рупий. Также часть денег застряла на деревьях, а некоторые обезьяна порвала.
https://ria.ru/20230903/obezyana-1893961071.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038415743_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_047cdfc705b0978e7eb7178907d9ff24.jpg
Обезьяна, раскидывающая деньги в Индии
Обезьяна, раскидывающая деньги в Индии
2025-08-29T20:46
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"
В Индии обезьяна украла деньги у мужчины и начала раздавать их прохожим