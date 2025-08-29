Рейтинг@Mail.ru
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь" - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 29.08.2025 (обновлено: 21:07 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/obezyana-2038416399.html
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь" - РИА Новости, 29.08.2025
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"
В Индии обезьяна обокрала мужчину и решила раздать деньги прохожим, сообщила газета Times of India. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T20:46:00+03:00
2025-08-29T21:07:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038415743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9524e0c52736ee9c28444cf20bebb210.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Индии обезьяна обокрала мужчину и решила раздать деньги прохожим, сообщила газета Times of India."В городе Арая обезьяна выхватила у мужчины сумку с деньгами, забралась на дерево и устроила денежный дождь", — говорится в материале.Как уточняется, пострадавшим оказался учитель Рохиташа Чандры, приехавший покупать участок. У него в сумке было 80 тысяч рупий (около 73 тысяч рублей).Денежный дождь, который устроило животное, привлек внимание прохожих. Люди сразу бросились собирать разлетающиеся деньги. Чандра просил их вернуть купюры, но смог собрать лишь 52 тысячи рупий. Также часть денег застряла на деревьях, а некоторые обезьяна порвала.
https://ria.ru/20230903/obezyana-1893961071.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обезьяна, раскидывающая деньги в Индии
Обезьяна, раскидывающая деньги в Индии
2025-08-29T20:46
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038415743_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_047cdfc705b0978e7eb7178907d9ff24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
Обезьяна обокрала мужчину и устроила "денежный дождь"

В Индии обезьяна украла деньги у мужчины и начала раздавать их прохожим

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Индии обезьяна обокрала мужчину и решила раздать деньги прохожим, сообщила газета Times of India.
"В городе Арая обезьяна выхватила у мужчины сумку с деньгами, забралась на дерево и устроила денежный дождь", — говорится в материале.
Как уточняется, пострадавшим оказался учитель Рохиташа Чандры, приехавший покупать участок. У него в сумке было 80 тысяч рупий (около 73 тысяч рублей).
Денежный дождь, который устроило животное, привлек внимание прохожих. Люди сразу бросились собирать разлетающиеся деньги. Чандра просил их вернуть купюры, но смог собрать лишь 52 тысячи рупий. Также часть денег застряла на деревьях, а некоторые обезьяна порвала.
Обезьяна - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации
3 сентября 2023, 18:39
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала