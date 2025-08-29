Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 29.08.2025 (обновлено: 12:36 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/neptun-2038300458.html
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2025
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения украинского ракетного комплекса "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:32:00+03:00
2025-08-29T12:36:00+03:00
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038301606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d4bc7d664cf7c3edbf90786e35d30ce.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения украинского ракетного комплекса "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области."В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчётом в количестве 10 военнослужащих ВСУ", - говорится в описании к видео.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение ракетного комплекса "Нептун" ударом "Искандера"
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчетом в количестве 10 военных ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны и показали видео
2025-08-29T12:32
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038301606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7b6eddbf32ba520f509fe3e658e1eab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области

ВС России уничтожили комплекс "Нептун" с боевым расчетом в Запорожской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения украинского ракетного комплекса "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
"В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчётом в количестве 10 военнослужащих ВСУ", - говорится в описании к видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала