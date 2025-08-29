https://ria.ru/20250829/neptun-2038300458.html

ВС России уничтожили ракетный комплекс "Нептун" в Запорожской области

Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения украинского ракетного комплекса "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения украинского ракетного комплекса "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области."В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчётом в количестве 10 военнослужащих ВСУ", - говорится в описании к видео.

