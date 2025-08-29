Рейтинг@Mail.ru
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера
17:07 29.08.2025 (обновлено: 17:36 29.08.2025)
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера - РИА Новости, 29.08.2025
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера
В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании.&quot;На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется&quot;, — говорится в заявлении. Выносной причал на неопределенный срок вывели из эксплуатации. Во время инцидента никто не пострадал. Угрозы возгорания нет.Причины произошедшего устанавливаются.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера

На выносном причале в Черном море произошло ЧП при погрузке нефти на танкер

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Вид на море
Вид на море. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании.
"На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется", — говорится в заявлении.

Выносной причал на неопределенный срок вывели из эксплуатации. Во время инцидента никто не пострадал. Угрозы возгорания нет.
Причины произошедшего устанавливаются.
Последствия возгорания на танкере на Чукотке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
СК завел дело после возгорания на танкере на Чукотке
25 августа, 12:49
 
