На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера
На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера
В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:07:00+03:00
2025-08-29T17:07:00+03:00
2025-08-29T17:36:00+03:00
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании."На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется", — говорится в заявлении. Выносной причал на неопределенный срок вывели из эксплуатации. Во время инцидента никто не пострадал. Угрозы возгорания нет.Причины произошедшего устанавливаются.
