https://ria.ru/20250829/neft-2038367699.html

На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера

На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера - РИА Новости, 29.08.2025

На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти из танкера

В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:07:00+03:00

2025-08-29T17:07:00+03:00

2025-08-29T17:36:00+03:00

черное море

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149215/04/1492150404_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_be82ede0197868387950c8185b8e5d7c.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти из танкера, сообщили в компании."На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется", — говорится в заявлении. Выносной причал на неопределенный срок вывели из эксплуатации. Во время инцидента никто не пострадал. Угрозы возгорания нет.Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250825/delo-2037423581.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, происшествия