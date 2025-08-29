Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 29.08.2025 (обновлено: 12:43 29.08.2025)
ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье
ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье
Чернокожие иностранные наемники ВСУ массово прибывают в Харьков, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.08.2025
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Чернокожие иностранные наемники ВСУ массово прибывают в Харьков, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. В городе много военных, прибывают и убывают. Негры. Много на выезде из города, закупают продукты и уезжают в сторону Чугуева. Район ХТЗ (Харьковский тракторный завод – ред.), Пролетарский", - сказал Лебедев.По его словам, позже харьковское сопротивление сообщило ему, что прибывшие наемники ВСУ - франкоязычные."Франция имеет свой экономический интерес в существовании режима Зеленского на Украине, а оплатить наемников из бедных африканских стран не составляет особого труда", - отметил собеседник агентства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.
ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Чернокожие иностранные наемники ВСУ массово прибывают в Харьков, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков. В городе много военных, прибывают и убывают. Негры. Много на выезде из города, закупают продукты и уезжают в сторону Чугуева. Район ХТЗ (Харьковский тракторный завод – ред.), Пролетарский", - сказал Лебедев.
Сапер Каир проверяет местность - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
"Поджидает под каждым камнем". На какие уловки идут ВСУ
Вчера, 08:00
По его словам, позже харьковское сопротивление сообщило ему, что прибывшие наемники ВСУ - франкоязычные.
"Франция имеет свой экономический интерес в существовании режима Зеленского на Украине, а оплатить наемников из бедных африканских стран не составляет особого труда", - отметил собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковУкраинаЧугуевСергей ЛебедевМария ЗахароваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
