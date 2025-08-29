https://ria.ru/20250829/naemnik-2038303141.html

ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье

ВСУ стягивают наемников к Харькову, сообщило подполье

Чернокожие иностранные наемники ВСУ массово прибывают в Харьков, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.08.2025

ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Чернокожие иностранные наемники ВСУ массово прибывают в Харьков, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. В городе много военных, прибывают и убывают. Негры. Много на выезде из города, закупают продукты и уезжают в сторону Чугуева. Район ХТЗ (Харьковский тракторный завод – ред.), Пролетарский", - сказал Лебедев.По его словам, позже харьковское сопротивление сообщило ему, что прибывшие наемники ВСУ - франкоязычные."Франция имеет свой экономический интерес в существовании режима Зеленского на Украине, а оплатить наемников из бедных африканских стран не составляет особого труда", - отметил собеседник агентства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.

