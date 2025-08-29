https://ria.ru/20250829/mvd-2038314333.html
В МВД рассказали, чем опасны подработки от мошенников
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Админы, воркеры, дропы, обнальщики - все эти "вакансии" почти всегда являются звеньями организованных криминальных группировок, что обрекает исполнителей на более суровое наказание, чем преступников-одиночек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Для того чтобы читатели были в курсе новых угроз и не соглашались на сомнительные предложения легкого заработка, публикую далеко не полный список криминальных специальностей, которые могут предложить телефонные мошенники в качестве подработки", - написала Волк в Telegram-канале. В перечень попали админы сим-боксов, сайтов, телеграм-ботов преступников. С уголовно-процессуальной точки зрения они являются организаторами криминальной деятельности или создателями преступных сообществ, добавила Волк. Также мошенники могут предложить работать вокерами (они общаются с жертвами, вводят их в заблуждение), дроповодами (отвечают за поиск владельцев карт (дропов), которые готовы предоставить их для криминальной деятельности), заливщиками (получают от дроповода или от других дропов наличные средства и вносят их на свои карты). Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу. "Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата". - пояснили в ведомстве. Кроме того, аферисты могут вовлекать в группировку в качестве звонаря (те, кто обзванивают потенциальных потерпевших и общаются с ними), депозитчика (лица, выводящие деньги за рубеж через криптовалют), ЛКшника (управляющего онлайн-кабинетами дропов, который переводит деньги с одних счетов на другие), а также обнальщика. "Ручки, или вбиверы, получают данные, введенные жертвой в интернет-формы. Это номера карт, СМС-пароли и тому подобная информация, с помощью которой похищают деньги, вводя полученные данные этих карт на сторонние сайты и осуществляя покупку товара или перевод денежных средств на другие карты. Техподдержка, или support, – в реальном времени по телефону или через форму на сайте от имени интернет-площадки принимают жалобу жертвы о неправомерном списании денег. Затем под предлогом решения проблемы или проведения "безопасной сделки" направляют вторую фишинговую ссылку, что приводит к повторному хищению", - разъясняют правоохранители. Для сокрытия следов преступления, чтобы успеть обналичить денежные средства до блокировки счетов, у аферистов есть транзитники – лица, принимающие переводы на свои карты или счета и переводящие их дальше по цепочке на указанные организатором банковские реквизиты. "Все эти "профессии" с точки зрения закона почти всегда являются функциональными звеньями организованных криминальных групп и преступных сообществ. А это значит, что исполнители соответствующих функций автоматически подлежат более суровому наказанию, чем преступники-одиночки", - заключила Волк.
