Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2025
Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина получил осколочные ранения в результате детонации украинского FPV-дрона во дворе домовладения в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 29.08.2025
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате детонации украинского FPV-дрона во дворе домовладения в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Борисовка Борисовского района в результате детонации FPV-дрона во дворе домовладения ранен мужчина. Глава администрации посёлка оперативно доставил пострадавшего со множественными осколочными ранениями правого предплечья в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте атаки повреждены навес, ограждение дома и автомобиль.
