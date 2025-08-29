https://ria.ru/20250829/moskva-2038429270.html

Москвичи выбрали имена для трех капибар из "Москвариума"

29.08.2025

Москвичи выбрали имена для трех капибар из "Москвариума"

Юные москвичи выбрали имена для трех капибар из "Москвариума" на платформе "Активный гражданин - детям", их назовут Персик, Искра и Карамелька

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена для трех капибар из "Москвариума" на платформе "Активный гражданин - детям", их назовут Персик, Искра и Карамелька, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Три новых капибары поселились в столичном океанариуме на ВДНХ в июле, это две самочки и самец. Вскоре платформа "Активный гражданин - детям" запустила голосование по выбору имен для новых жителей "Москвариума". "По итогам голосования добродушного и любопытного самца назовут Персиком, а самочки получат имена Искра и Карамелька. Капибары легко узнают своих тренеров: каждая знает, кто её кормит, и не подходит за едой к другим. Когда в вольер одновременно заходят все три тренера, животные безошибочно находят "своего" человека. Новые обитатели постоянно взаимодействуют и между собой: лежат и сидят рядом, издают звуки и обнюхивают друг друга", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в вольере для капибар обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения: в новом доме у животных много растительности, большое количество бамбука, о который капибары могут точить зубы. Из бамбука также сделан домик-укрытие, где можно отдохнуть. Помимо плавания в бассейнах, у капибар есть еще одна водная "процедура" – несколько раз в день в вольере включается тропический дождь. "Мы очень рады, что наши новые обитатели легко освоились, а тренерам сразу удалось найти подход к каждому животному. В ходе наблюдения можно увидеть индивидуальные особенности каждого из них, поэтому мы с большим удовольствием придумали подходящие варианты имен для голосования. Наш самец Персик – спокойный, доверчивый и любит, когда чешут спинку. Маленькая Искра очень любопытна: запрыгивает на колени и сует голову в сумочку с угощением, куда ее не прячь. А Карамелька осторожная, но очень любит уборку и ходит по пятам за работниками", - рассказала заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.

