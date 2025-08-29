В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца
В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца его дедом
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца на северо-западе Москвы, в котором обвиняется его рассвирепевший дед, сообщили в столичном главке СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению в убийстве задержан его 50-летний дедушка. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. Фигуранта Максима Целебеева арестовали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в Telegram-канале главка.
Следователи установили, что в вечернее время 5 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома на улице Твардовского, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Кроме того, он бил мальчика о стену и пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
Отмечается, что выводы экспертов ведомства в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. В ходе допроса мужчина признал вину частично.