В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца - РИА Новости, 29.08.2025
16:03 29.08.2025
В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца на северо-западе Москвы, в котором обвиняется его рассвирепевший дед, сообщили в столичном главке СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению в убийстве задержан его 50-летний дедушка. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. Фигуранта Максима Целебеева арестовали. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в Telegram-канале главка. Следователи установили, что в вечернее время 5 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома на улице Твардовского, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Кроме того, он бил мальчика о стену и пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Отмечается, что выводы экспертов ведомства в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. В ходе допроса мужчина признал вину частично.
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца

В Москве завершили расследование дела об убийстве младенца его дедом

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца на северо-западе Москвы, в котором обвиняется его рассвирепевший дед, сообщили в столичном главке СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению в убийстве задержан его 50-летний дедушка. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. Фигуранта Максима Целебеева арестовали.
Следственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
22 августа, 15:00
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в Telegram-канале главка.
Следователи установили, что в вечернее время 5 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома на улице Твардовского, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Кроме того, он бил мальчика о стену и пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
Отмечается, что выводы экспертов ведомства в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. В ходе допроса мужчина признал вину частично.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка
5 апреля, 23:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
