В Новой Москве нашли пенсионера, потерявшегося в лесу
В Новой Москве нашли пенсионера, потерявшегося в лесу - РИА Новости, 29.08.2025
В Новой Москве нашли пенсионера, потерявшегося в лесу
Спасатели нашли потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы 75-летнего пенсионера
2025-08-29T13:08:00+03:00
2025-08-29T13:08:00+03:00
2025-08-29T13:08:00+03:00
хорошие новости
происшествия
троицкий административный округ
москва
новая москва
ка-32
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели нашли потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы 75-летнего пенсионера, рассказал РИА Новости представитель экстренных служба столицы. Накануне 75-летний пенсионер вышел из дома в деревне Юрьево в Новой Москве для сбора грибов. Поиски пропавшего мужчины вечером и ночью результата не дали. У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон. К поиску пожилого мужчины в пятницу был привлечен вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. "Нашли, обнаружили с воздуха", - сказал собеседник агентства, добавив, что к найденному пенсионеру выдвинулись пешие группы спасателей.
троицкий административный округ
москва
новая москва
