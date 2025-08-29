https://ria.ru/20250829/moskva-2038308645.html

В Новой Москве нашли пенсионера, потерявшегося в лесу

Спасатели нашли потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы 75-летнего пенсионера, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели нашли потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы 75-летнего пенсионера, рассказал РИА Новости представитель экстренных служба столицы. Накануне 75-летний пенсионер вышел из дома в деревне Юрьево в Новой Москве для сбора грибов. Поиски пропавшего мужчины вечером и ночью результата не дали. У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон. К поиску пожилого мужчины в пятницу был привлечен вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. "Нашли, обнаружили с воздуха", - сказал собеседник агентства, добавив, что к найденному пенсионеру выдвинулись пешие группы спасателей.

