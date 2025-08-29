Рейтинг@Mail.ru
Экс-директору театра сатиры Агаеву предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2025
13:07 29.08.2025
Экс-директору театра сатиры Агаеву предъявили обвинение в мошенничестве
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-директору театра в Москве предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ему с подельниками инкриминируется хищение около 20 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Как отмечают в ведомстве, на основании фиктивных отчетов о выполненных работах обвиняемый с соучастниками похитили около 20 миллионов рублей. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей - его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-директору театра в Москве предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ему с подельниками инкриминируется хищение около 20 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, на основании фиктивных отчетов о выполненных работах обвиняемый с соучастниками похитили около 20 миллионов рублей.
В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей - его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.
