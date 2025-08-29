https://ria.ru/20250829/moskva-2038299934.html

В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате

В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате - РИА Новости, 29.08.2025

В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате

Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:29:00+03:00

2025-08-29T12:29:00+03:00

2025-08-29T12:43:00+03:00

происшествия

москва

россия

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808394481_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_7e73c1f6bfa5bee65594b7923021fb20.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В Telegram-канале дептранса Москвы 19 августа сообщалось, что пятеро подростков ехали на одном самокате по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы. Выяснилось, что они арендовали его с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тысяч рублей и заблокировал в сервисе. В сообщении ГАИ теперь отмечается, что двое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД (штраф – 800 рублей). Еще трое на момент правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Материалы в отношении их родителей направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ, штраф до 2,5 тысяч рублей).

https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф