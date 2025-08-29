https://ria.ru/20250829/moskva-2038299934.html
В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате
В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате - РИА Новости, 29.08.2025
В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате
Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В Telegram-канале дептранса Москвы 19 августа сообщалось, что пятеро подростков ехали на одном самокате по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы. Выяснилось, что они арендовали его с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тысяч рублей и заблокировал в сервисе. В сообщении ГАИ теперь отмечается, что двое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД (штраф – 800 рублей). Еще трое на момент правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Материалы в отношении их родителей направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ, штраф до 2,5 тысяч рублей).
В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате
Подростков, ехавших впятером на самокате, оштрафовали на 800 рублей