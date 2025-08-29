В Москве оштрафовали подростков, впятером катавшихся на самокате

Рейтинг@Mail.ru
12:29 29.08.2025 (обновлено: 12:43 29.08.2025)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В Telegram-канале дептранса Москвы 19 августа сообщалось, что пятеро подростков ехали на одном самокате по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы. Выяснилось, что они арендовали его с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тысяч рублей и заблокировал в сервисе. В сообщении ГАИ теперь отмечается, что двое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД (штраф – 800 рублей). Еще трое на момент правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Материалы в отношении их родителей направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ, штраф до 2,5 тысяч рублей).
происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
Станция проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшие штрафы ждут подростков, которые впятером ехали на одном арендованном электросамокате на севере Москвы, и их родителей, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
В Telegram-канале дептранса Москвы 19 августа сообщалось, что пятеро подростков ехали на одном самокате по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы. Выяснилось, что они арендовали его с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тысяч рублей и заблокировал в сервисе.
В сообщении ГАИ теперь отмечается, что двое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ о нарушении ПДД (штраф – 800 рублей).
Еще трое на момент правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Материалы в отношении их родителей направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ, штраф до 2,5 тысяч рублей).
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
13 сентября 2024, 17:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
