https://ria.ru/20250829/moskva-2038253390.html
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов - РИА Новости, 29.08.2025
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов
Семидесятипятилетний пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы, на его поиски планируют направить вертолет,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:11:00+03:00
2025-08-29T10:11:00+03:00
2025-08-29T12:41:00+03:00
происшествия
москва
троицкий административный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038302390_80:0:1201:630_1920x0_80_0_0_072cbfb3bc081830d839cb2d15449b78.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семидесятипятилетний пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы, на его поиски планируют направить вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служба столицы. "Мужчина 75 лет вышел вчера днем из дома в деревне Юрьево в новой Москве для сбора грибов", - сказал собеседник агентства. По его словам, поиски пропавшего пенсионера вечером и ночью результата не дали. "У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон, с утра поиски продолжились. Планируют поднять вертушку", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html
москва
троицкий административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038302390_162:0:1118:717_1920x0_80_0_0_836e592bca0e02007f2090b858a8e0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, троицкий административный округ
Происшествия, Москва, Троицкий административный округ
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов
В лесу в Новой Москве пропал пенсионер, на его поиски направят вертолет