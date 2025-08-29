Рейтинг@Mail.ru
10:11 29.08.2025 (обновлено: 12:41 29.08.2025)
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов
происшествия
москва
троицкий административный округ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семидесятипятилетний пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы, на его поиски планируют направить вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служба столицы. "Мужчина 75 лет вышел вчера днем из дома в деревне Юрьево в новой Москве для сбора грибов", - сказал собеседник агентства. По его словам, поиски пропавшего пенсионера вечером и ночью результата не дали. "У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон, с утра поиски продолжились. Планируют поднять вертушку", - добавил собеседник агентства.
происшествия, москва, троицкий административный округ
Происшествия, Москва, Троицкий административный округ
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramПоисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
