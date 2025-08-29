https://ria.ru/20250829/moskva-2038253390.html

В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов

В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов - РИА Новости, 29.08.2025

В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов

Семидесятипятилетний пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы, на его поиски планируют направить вертолет,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:11:00+03:00

2025-08-29T10:11:00+03:00

2025-08-29T12:41:00+03:00

происшествия

москва

троицкий административный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038302390_80:0:1201:630_1920x0_80_0_0_072cbfb3bc081830d839cb2d15449b78.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семидесятипятилетний пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе новой Москвы, на его поиски планируют направить вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служба столицы. "Мужчина 75 лет вышел вчера днем из дома в деревне Юрьево в новой Москве для сбора грибов", - сказал собеседник агентства. По его словам, поиски пропавшего пенсионера вечером и ночью результата не дали. "У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон, с утра поиски продолжились. Планируют поднять вертушку", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html

москва

троицкий административный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, троицкий административный округ