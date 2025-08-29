https://ria.ru/20250829/moskva-2037926021.html

Транспорт будущего: как поезд "Москва-2024" меняет жизнь пассажиров

Транспорт будущего: как поезд "Москва-2024" меняет жизнь пассажиров - РИА Новости, 29.08.2025

Транспорт будущего: как поезд "Москва-2024" меняет жизнь пассажиров

Одним из главных героев выставки "Та самая Москва", которая проходит в "Манеже" до конца августа, стал вагон метро "Москва-2024". Именно он – современный,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:56:00+03:00

2025-08-29T15:56:00+03:00

2025-08-29T15:56:00+03:00

москва

транспорт

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927055_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3620fae53e8de768cfa164d369d82ce.jpg

Одним из главных героев выставки "Та самая Москва", которая проходит в "Манеже" до конца августа, стал вагон метро "Москва-2024". Именно он – современный, красивый, комфортный и технологичный – встречает посетителей интерактивной экспозиции, посвященной достижениям столицы. И неслучайно, ведь жизнь мегаполиса немыслима без подземки. Московский метрополитен, отметивший в этом году 90-летие, не перестает удивлять пассажиров открытием новых линий и станций и регулярным преображением поездов. Современные составы не только радуют удобством, но и повышают пропускную способность метро: в будний день здесь совершают более 8,2 миллиона поездок. Подробнее о том, в чем уникальность поезда, читайте в материале РИА Новости.Самый современныйПоезд "Москва-2024" – это последняя модификация составов серии "Москва". Его предшественники – "Москва-2017" и "Москва-2020". Все они созданы на отечественном заводе "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг"). Нынешняя версия создана российскими инженерами и дизайнерами с использованием высокой доли отечественных компонентов."Поезд является, пожалуй, самым современным среди аналогичных не только в России, но и в мире. Состав формируется из восьми вагонов со сквозным проходом по всей длине. Вагоны оснащены сдвижными расширенными дверьми, что обеспечивает быструю посадку-высадку пассажиров. Увеличена ширина сидений", – отметил в беседе с РИА Новости доктор технических наук, профессор, член Общественного совета Минтранса России, зампредседателя комиссии по промышленности Общественной палаты Москвы Норайр Блудян.По его словам, для удобства пассажиров на LCD-мониторах размещается актуальная информация о следующих станциях, а консольные мониторы предоставляют дополнительные данные. Кабина машиниста оснащена современной цифровой системой управления поездом, что делает поездки более безопасными.Кроме того, поезд "Москва-2024" эргономичен, обладает улучшенной аэродинамикой и повышенной шумоизоляцией. Пассажиры метро ощущают разницу: низкий уровень шума является ценным бонусом поездок.Еще одно преимущество новых вагонов – повышенная вместимость. В поезде "Москва-2024" она выросла на 10% по сравнению с составом "Номерной". Например, только на Замоскворецкой линии, где по плану развития города к 2026 году подвижной состав будет полностью обновлен, благодаря поездам новых серий появится 200 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.Новый облик отечественных метропоездов восхищает не только пассажиров. Его высоко оценивает и зарубежное профильное сообщество. Так, в 2024 году вагон "Москва-2024" завоевал серебряную медаль международной премии A'Design Award в Италии в категории "Промышленный дизайн", а также победил в номинации "Промышленный дизайн" корейской премии Global Design iT Award. Жюри по достоинству оценило технологичность, комфорт и высокую экологичность модели.Каждому – своеПо данным правительства Москвы, доля современных вагонов в столичном метрополитене уже более 77%. И город, будучи одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам обновления подвижного состава, на этом не останавливается."Московский метрополитен — мировой лидер по темпам обновления подвижного состава. За последние 15 лет доля новых вагонов в метро выросла почти в 6 раз. В настоящий момент на Замоскворецкой линии, которая считается одной из самых востребованных в московском метро, обновлено около 300 вагонов. Планируем, что в 2030 году не останется линий без современных поездов, в том числе будет полностью обновлен подвижной состав на Люблинско-Дмитровской линии", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ежегодно Московский метрополитен принимает около 300 новых вагонов, благодаря чему средний возраст составов в парке снизился вдвое с 2010 года – до 11,9 года. Что касается поездов "Москва-2024", то за два года (с 2024-го до конца текущего) "Метровагонмаш" поставит столичной подземке в общей сложности порядка 560 вагонов этой серии.Кстати, подвижной состав метро обновляет не только столица, но и другие города-миллионники страны. На очереди – Новосибирский метрополитен, которому в январе 2026 года исполнится 40 лет. Совсем скоро поезд, спроектированный на базе платформы "Балтиец" смогут оценить и жители столицы Сибири. Юбилей – хороший повод для города подарить пассажирам более современные, комфортные и красивые поезда. Первый поезд метро уже был отправлен заказчику, до конца года метрополитен получит еще четыре состава.Завод "Метровагонмаш" поставляет свои вагоны не только по России, но и в СНГ, в том числе в столицу Белоруссии – Минск. А если брать шире, то поезда подмосковного завода курсируют в 19 метрополитенах 11 стран мира."На самом деле, "Трансмашхолдинг" гибко реагирует на разные запросы. Вот, Новосибирск выбрал "Москву-2024". А для Петербурга специалисты компании в свое время создали подвижной состав "Балтиец" – под техническое задание города. Есть у них и серия "Минск-2024". Ранее ТМХ участвовал в модернизации метро в Будапеште, Софии, Ташкенте, Баку. И это масштабные проекты полного цикла – от этапа проектирования до производства и поставки", – рассказал РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров", член Общественного совета Минтранса России Кирилл Янков.Эксклюзивные составы и поезда будущегоА еще компания создает "штучные" экземпляры, которые становятся настоящим украшением столичной подземки. Вспомним состав "Красная стрела", выпущенный в честь 75-летия знаменитого фирменного поезда РЖД, курсировавшего по маршруту "Москва-Ленинград". А также ностальгический "Ретропоезд", стилизованный под первые составы, которые в 1935 году вышли на "красную" ветку московского метрополитена."Москва обновляется очень быстрым темпом, меняя старый подвижной состав на самые современные поезда. Думаю, это вопрос нескольких лет: совсем скоро поезда старого поколения в Москве уже работать не будут. Хотя у "Русичей", которые, кстати, тоже выпускал "Метровагонмаш", ресурс еще не выработан. А вот так называемые "Номерные" точно уйдут в прошлое", – уверен Кирилл Янков.Однако грустить из-за этого не стоит. Эксклюзивные составы, которыми радуют москвичей и гостей столицы, останутся изюминками метро. А будущее – конечно, за поездом "Москва-2024" и его следующими модификациями с их современным дизайном, удобной навигацией и безопасностью. Такой транспорт делает нашу жизнь комфортнее, экономит время пассажиров, а городу добавляет скоростей.

https://ria.ru/20240909/moskva-2024-1971608050.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, транспорт, московский метрополитен