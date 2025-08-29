Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт
02:57 29.08.2025
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мошенники в России стали подделывать чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций, схема нацелена на кражу персональных данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций. Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках. Участники чата видят "коллег", с которыми когда-то работали, и начинают доверять происходящему", - сообщил он. Через некоторое время в группе появляется "руководитель". Он сообщает, что в компании произошел сбой, и стерлась база данных сотрудников с указанием трудового стажа. Без восстановления сведений возникнут проблемы с начислением пенсии, а многолетний стаж может не засчитаться, поясняет эксперт. Далее, продолжает он, жертв просят помочь восстановить информацию и отправить сообщением полный пакет документов – паспортные данные, СНИЛС, дипломы, номер договора или другие личные данные. Кроме того, часто мошенники дополнительно выходят в личные сообщения и убеждают, что нужно подтвердить информацию через портал Госуслуг. Для этого они выманивают логин, пароль и коды подтверждения, получая полный доступ к аккаунту. "Особенно уязвимы люди старшего возраста. Это типичная схема хищения персональных данных. Получив их, злоумышленники могут оформить кредиты на имя жертвы, получить доступ к банковским счетам или перепродать сведения на теневых рынках", - прокомментировал Бийчук.
Россия, WhatsApp Inc., МТС
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мошенники в России стали подделывать чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций, схема нацелена на кражу персональных данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций. Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках. Участники чата видят "коллег", с которыми когда-то работали, и начинают доверять происходящему", - сообщил он.
Через некоторое время в группе появляется "руководитель". Он сообщает, что в компании произошел сбой, и стерлась база данных сотрудников с указанием трудового стажа. Без восстановления сведений возникнут проблемы с начислением пенсии, а многолетний стаж может не засчитаться, поясняет эксперт.
Далее, продолжает он, жертв просят помочь восстановить информацию и отправить сообщением полный пакет документов – паспортные данные, СНИЛС, дипломы, номер договора или другие личные данные. Кроме того, часто мошенники дополнительно выходят в личные сообщения и убеждают, что нужно подтвердить информацию через портал Госуслуг. Для этого они выманивают логин, пароль и коды подтверждения, получая полный доступ к аккаунту.
"Особенно уязвимы люди старшего возраста. Это типичная схема хищения персональных данных. Получив их, злоумышленники могут оформить кредиты на имя жертвы, получить доступ к банковским счетам или перепродать сведения на теневых рынках", - прокомментировал Бийчук.
