В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что мошенники сначала убеждают жертву удалить с телефона все контакты, в том числе родителей, а потом записать номер, с которого они звонят, как "маму". Согласно схеме, которая приводится в материалах полиции, мошенники, записанные в телефоне "мамой", могут позвонить жертве во время сделки в банке, например, при оформлении кредита, и поинтересоваться, как всё проходит. Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков, ведь по легенде деньги нужны именно "маме".
