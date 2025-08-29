https://ria.ru/20250829/moshenniki-2038223471.html

В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт - РИА Новости, 29.08.2025

В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что мошенники сначала убеждают жертву удалить с телефона все контакты, в том числе родителей, а потом записать номер, с которого они звонят, как "маму". Согласно схеме, которая приводится в материалах полиции, мошенники, записанные в телефоне "мамой", могут позвонить жертве во время сделки в банке, например, при оформлении кредита, и поинтересоваться, как всё проходит. Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков, ведь по легенде деньги нужны именно "маме".

2025

