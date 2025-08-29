Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/moshenniki-2038223471.html
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт - РИА Новости, 29.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт
Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:24:00+03:00
2025-08-29T02:24:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что мошенники сначала убеждают жертву удалить с телефона все контакты, в том числе родителей, а потом записать номер, с которого они звонят, как "маму". Согласно схеме, которая приводится в материалах полиции, мошенники, записанные в телефоне "мамой", могут позвонить жертве во время сделки в банке, например, при оформлении кредита, и поинтересоваться, как всё проходит. Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков, ведь по легенде деньги нужны именно "маме".
https://ria.ru/20250828/moshenniki-2037990941.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд, мошенники, мошенничество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД, мошенники, Мошенничество
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

Мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как "мама"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано, что мошенники сначала убеждают жертву удалить с телефона все контакты, в том числе родителей, а потом записать номер, с которого они звонят, как "маму".
Согласно схеме, которая приводится в материалах полиции, мошенники, записанные в телефоне "мамой", могут позвонить жертве во время сделки в банке, например, при оформлении кредита, и поинтересоваться, как всё проходит.
Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков, ведь по легенде деньги нужны именно "маме".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"
Вчера, 03:32
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МВДмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала