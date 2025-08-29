Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/moldaviya-2038307068.html
Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР
Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР - РИА Новости, 29.08.2025
Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР
Власти Молдавии проводят милитаризацию, но не хотят войны с Приднестровьем, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:59:00+03:00
2025-08-29T12:59:00+03:00
в мире
молдавия
вадим красносельский
нато
румыния
майя санду
дорин речан
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018486428_0:85:2925:1730_1920x0_80_0_0_4cd1b4b7a73b391b289c81dc8310741e.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проводят милитаризацию, но не хотят войны с Приднестровьем, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Там (в Молдавии – ред.) вооружаются. Надо всё-таки смотреть внимательно, чем вооружаются, как вооружаются, что они делают в этой части. Я выражу своё мнение. Я не вижу каких-то воинственных высказываний со стороны президента Республики Молдова (Майи Санду), премьер-министра Республики Молдова (Дорина Речана). Такого нет. Я не вижу, что эти люди, эти должностные лица хотят войны между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Молдавии наблюдается неспокойная электоральная обстановка. По его словам, вся эта нестабильность отражается на Приднестровье. "Я надеюсь, что те люди, которые стоят у руля Республики Молдова всё-таки войны не хотят. Они понимают абсолютную гибельность для Молдовы начало войны с Приднестровьем", - добавил Красносельский. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250828/moldaviya-2038182392.html
https://ria.ru/20250829/moldaviya--2038299644.html
молдавия
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018486428_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b289b7489c3df5a548b0aa58e6d06ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вадим красносельский, нато, румыния, майя санду, дорин речан, сша
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, НАТО, Румыния, Майя Санду, Дорин Речан, США
Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Молдавия не хочет войны, несмотря на милитаризацию

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проводят милитаризацию, но не хотят войны с Приднестровьем, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Там (в Молдавии – ред.) вооружаются. Надо всё-таки смотреть внимательно, чем вооружаются, как вооружаются, что они делают в этой части. Я выражу своё мнение. Я не вижу каких-то воинственных высказываний со стороны президента Республики Молдова (Майи Санду), премьер-министра Республики Молдова (Дорина Речана). Такого нет. Я не вижу, что эти люди, эти должностные лица хотят войны между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"
28 августа, 20:00
Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Молдавии наблюдается неспокойная электоральная обстановка. По его словам, вся эта нестабильность отражается на Приднестровье. "Я надеюсь, что те люди, которые стоят у руля Республики Молдова всё-таки войны не хотят. Они понимают абсолютную гибельность для Молдовы начало войны с Приднестровьем", - добавил Красносельский.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии
Вчера, 12:28
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийНАТОРумынияМайя СандуДорин РечанСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала