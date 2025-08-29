Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проводят милитаризацию, но не хотят войны с Приднестровьем, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Там (в Молдавии – ред.) вооружаются. Надо всё-таки смотреть внимательно, чем вооружаются, как вооружаются, что они делают в этой части. Я выражу своё мнение. Я не вижу каких-то воинственных высказываний со стороны президента Республики Молдова (Майи Санду), премьер-министра Республики Молдова (Дорина Речана). Такого нет. Я не вижу, что эти люди, эти должностные лица хотят войны между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Молдавии наблюдается неспокойная электоральная обстановка. По его словам, вся эта нестабильность отражается на Приднестровье. "Я надеюсь, что те люди, которые стоят у руля Республики Молдова всё-таки войны не хотят. Они понимают абсолютную гибельность для Молдовы начало войны с Приднестровьем", - добавил Красносельский.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.