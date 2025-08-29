Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 29.08.2025 (обновлено: 12:29 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/moldaviya--2038299644.html
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии - РИА Новости, 29.08.2025
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии
Молдавия не напугает Приднестровье закупкой беспилотников для своей армии, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:28:00+03:00
2025-08-29T12:29:00+03:00
в мире
молдавия
вадим красносельский
нато
румыния
сша
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Молдавия не напугает Приднестровье закупкой беспилотников для своей армии, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Вот взять пример министра обороны Молдавии (Анатолия Носатого - ред.). Он хвалился, что они приобретают FPV-дроны. Мы же понимаем, что FPV-дроны – это наступательное вооружение, при этом не дальнего действия, а на короткой дистанции. И он, этот министр обороны, с бахвальством и удовольствием рассказывал, как они вооружают FPV-дронами молдавскую армию. Но если они думают, что этим напугают Приднестровье, они совершают ошибку", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Лидер Приднестровья считает, что закупкой FPV-дронов власти Молдавии больше пугают собственное население. По его словам, такие шаги говорят не о мире, а о подготовке к войне. "Я чётко могу сказать, что со стороны Приднестровья Молдавия не увидит ни одной провокации. Мы желаем только мира, и любые вопросы, даже самые сложные, будем решать исключительно за столом переговоров. Это моя позиция, я её не менял. На сегодняшний день ситуация стабильно сложная, но надо проявлять терпение, выдержку и не поддаваться на провокации тех или иных недалёких людей", - отметил Красносельский. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250828/moldaviya-2038182392.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038298273.html
молдавия
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вадим красносельский, нато, румыния, сша, майя санду
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, НАТО, Румыния, США, Майя Санду
Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии

Красносельский: Молдавия не напугает Приднестровье закупкой БПЛА для армии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Молдавия не напугает Приднестровье закупкой беспилотников для своей армии, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Вот взять пример министра обороны Молдавии (Анатолия Носатого - ред.). Он хвалился, что они приобретают FPV-дроны. Мы же понимаем, что FPV-дроны – это наступательное вооружение, при этом не дальнего действия, а на короткой дистанции. И он, этот министр обороны, с бахвальством и удовольствием рассказывал, как они вооружают FPV-дронами молдавскую армию. Но если они думают, что этим напугают Приднестровье, они совершают ошибку", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"
28 августа, 20:00
Лидер Приднестровья считает, что закупкой FPV-дронов власти Молдавии больше пугают собственное население. По его словам, такие шаги говорят не о мире, а о подготовке к войне. "Я чётко могу сказать, что со стороны Приднестровья Молдавия не увидит ни одной провокации. Мы желаем только мира, и любые вопросы, даже самые сложные, будем решать исключительно за столом переговоров. Это моя позиция, я её не менял. На сегодняшний день ситуация стабильно сложная, но надо проявлять терпение, выдержку и не поддаваться на провокации тех или иных недалёких людей", - отметил Красносельский.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса
Вчера, 12:23
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийНАТОРумынияСШАМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала