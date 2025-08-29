https://ria.ru/20250829/moldavija-2038286657.html

В Молдавии обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела

КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Председатель молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что санкции Канады против нее и оппозиции является грубым вмешательством во внутренние дела Молдавии. Канада ввела санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Молдавии, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа", в который входит и партия "Возрождение", и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"), говорится в релизе канадского МИД. "Считаю это грубым вмешательством во внутренние дела Молдовы. Санкции против оппозиции — это не защита демократии, а её уничтожение. Власть в Кишинёве и её зарубежные партнёры пытаются решить исход выборов не голосами граждан, а давлением извне", - написала в своем Telegram-канале Параска. Политик призвала международное сообщество уважать демократический процесс и отказаться от двойных стандартов. "Молдова — это не поле для геополитических игр. Несмотря на давление, мы продолжим бороться за свободный выбор и право каждого гражданина решать судьбу своей страны", - подчеркнула она. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

