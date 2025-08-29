https://ria.ru/20250829/mishustin-2038394409.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, назвав уход музыканта невосполнимой утратой для
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, назвав уход музыканта невосполнимой утратой для российской и мировой культуры. "Ушел из жизни Родион Константинович Щедрин - выдающийся композитор, пианист, многогранный, творчески одаренный человек. Это большая, невосполнимая утрата для российской и мировой культуры, для родных и близких, для всех нас", - написал Мишустин в телеграмме с соболезнованиями. Председатель правительства отметил, что Щедрин был "ярким представителем отечественной музыкальной школы", а его творчество стало неотъемлемой частью национального наследия России, "воплотив в себе уникальное сочетание глубокой духовности, новаторства и преданности традициям". "Родиона Константиновича Щедрина больше нет с нами. Но осталось его богатейшее творческое наследие, которое продолжит восхищать и вдохновлять", - добавил Мишустин.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
