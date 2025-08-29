Рейтинг@Mail.ru
Минобороны завершило создание системы единого воинского учета
19:53 29.08.2025 (обновлено: 20:00 29.08.2025)
Минобороны завершило создание системы единого воинского учета
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны."Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал Белоусов.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.
На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.
"Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал Белоусов.
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
