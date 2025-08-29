https://ria.ru/20250829/minoborony-2038410876.html
Минобороны завершило создание системы единого воинского учета
Минобороны завершило создание системы единого воинского учета
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны."Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал Белоусов.
