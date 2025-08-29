Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о кампании по подрыву отношений с Россией в иранских СМИ
21:27 29.08.2025 (обновлено: 22:05 29.08.2025)
МИД заявил о кампании по подрыву отношений с Россией в иранских СМИ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Недостоверные публикации о внешней политике России в последнее время появляются в СМИ Ирана, они скоординированы враждебными двум странам силами на дезинформационную кампанию, нацеленную на подрыв российско-иранских отношений, обратили внимание в МИД РФ. "Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами и на дискредитацию последовательной поддержки, которую Россия оказывала и оказывает своему южному соседу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. В министерстве отметили. что наиболее одиозной мыслью в этой связи была высказана членом иранского совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамедом Садром, который 24 августа бездоказательно заявил, что "Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО". "Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их", - напомнили в МИД. В министерстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут и впредь чутко реагировать на разного рода информационные вбросы, ставящие целью дискредитировать дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
в мире, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о кампании по подрыву отношений с Россией в иранских СМИ

МИД: в иранских СМИ идет направленная на подрыв отношений с Россией кампания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Недостоверные публикации о внешней политике России в последнее время появляются в СМИ Ирана, они скоординированы враждебными двум странам силами на дезинформационную кампанию, нацеленную на подрыв российско-иранских отношений, обратили внимание в МИД РФ.
"Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами и на дискредитацию последовательной поддержки, которую Россия оказывала и оказывает своему южному соседу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
В министерстве отметили. что наиболее одиозной мыслью в этой связи была высказана членом иранского совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамедом Садром, который 24 августа бездоказательно заявил, что "Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО".
"Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их", - напомнили в МИД.
В министерстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут и впредь чутко реагировать на разного рода информационные вбросы, ставящие целью дискредитировать дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
