МИД отреагировал на размещение наземного комплекса "Тифон" в Японии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Токио проводит последовательный курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с запланированными военными учениями Японии и США Resolute Dragon 25 и размещением на базе ВС США "Ивакуни" батареи наземного комплекса Typhon.
"Официальный Токио последовательно проводит курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Неоднократно предупреждали японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке", - сказала Захарова, её комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
В своем комментарии официальный представитель МИД РФ отметила, что это очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира.
"Призываем правительство Японии пересмотреть принятое решение по вопросу размещения Typhon. В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне", - заключила Захарова.