В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы
МИД РФ: практики силового вмешательства должны остаться в прошлом
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия не примелет применения силы в отношении суверенных государств и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает МИД РФ.
Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Венесуэлы, где США разместили военные корабли у побережья.
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
"Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне... Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства с учетом развивающейся ситуации", - заявила Захарова, комментарий которой опубликовали на сайте МИД.
В министерстве отметили, что практики силового вмешательства и методы "цветных революций" должны навсегда остаться в прошлом.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США
24 августа, 08:28