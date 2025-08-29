Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы
17:54 29.08.2025 (обновлено: 18:06 29.08.2025)
В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы
В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы
сша
венесуэла
россия
в мире
вооруженные силы сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия не примелет применения силы в отношении суверенных государств и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает МИД РФ.Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Венесуэлы, где США разместили военные корабли у побережья."Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне... Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства с учетом развивающейся ситуации", - заявила Захарова, комментарий которой опубликовали на сайте МИД.В министерстве отметили, что практики силового вмешательства и методы "цветных революций" должны навсегда остаться в прошлом.Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
сша
венесуэла
россия
сша, венесуэла, россия, в мире, вооруженные силы сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Венесуэла, Россия, В мире, Вооруженные силы США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия не примелет применения силы в отношении суверенных государств и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает МИД РФ.
Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Венесуэлы, где США разместили военные корабли у побережья.
"Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне... Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства с учетом развивающейся ситуации", - заявила Захарова, комментарий которой опубликовали на сайте МИД.
В министерстве отметили, что практики силового вмешательства и методы "цветных революций" должны навсегда остаться в прошлом.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
СШАВенесуэлаРоссияВ миреВооруженные силы СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
