В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы

В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы

В МИД высказались о размещении военных кораблей США у берегов Венесуэлы

29.08.2025

2025-08-29T17:54:00+03:00

2025-08-29T17:54:00+03:00

2025-08-29T18:06:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия не примелет применения силы в отношении суверенных государств и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает МИД РФ.Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Венесуэлы, где США разместили военные корабли у побережья."Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне... Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства с учетом развивающейся ситуации", - заявила Захарова, комментарий которой опубликовали на сайте МИД.В министерстве отметили, что практики силового вмешательства и методы "цветных революций" должны навсегда остаться в прошлом.Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.

