Участок Троицкой линии метро Москвы закрыли с пятницы по воскресенье
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыли с пятницы по воскресенье - РИА Новости, 29.08.2025
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыли с пятницы по воскресенье
Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии.
2025-08-29T04:06:00+03:00
2025-08-29T04:06:00+03:00
2025-08-29T04:06:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии. Так, с пятницы по воскресенье включительно нет движения поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в связи с интеграцией нового участка на этой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена. На время ограничений пассажиры могут пользоваться БКЛ, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.
