Медведь напал на грибника в Приморье
06:49 29.08.2025 (обновлено: 10:12 29.08.2025)
Медведь напал на грибника в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя в лесу неподалеку от дома, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он в сознании, сообщает краевой минздрав. "Тридцатидевятилетний житель села Шумное Чугуевского района поступил в Кавалеровскую центральную районную больницу после нападения медведя. Инцидент произошел 28 августа недалеко от дома, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в больницу на личном транспорте", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что при поступлении в больницу состояние пациента было тяжёлым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства. Врачи Кавалеровской центральной районной больницы продолжают лечение пациента.
Новости
Медведь напал на грибника в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя в лесу неподалеку от дома, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он в сознании, сообщает краевой минздрав.
"Тридцатидевятилетний житель села Шумное Чугуевского района поступил в Кавалеровскую центральную районную больницу после нападения медведя. Инцидент произошел 28 августа недалеко от дома, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в больницу на личном транспорте", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что при поступлении в больницу состояние пациента было тяжёлым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства. Врачи Кавалеровской центральной районной больницы продолжают лечение пациента.
