https://ria.ru/20250829/medved-2038234808.html

Медведь напал на грибника в Приморье

Медведь напал на грибника в Приморье - РИА Новости, 29.08.2025

Медведь напал на грибника в Приморье

Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя в лесу неподалеку от дома, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он в сознании, сообщает... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:49:00+03:00

2025-08-29T06:49:00+03:00

2025-08-29T10:12:00+03:00

происшествия

чугуевский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя в лесу неподалеку от дома, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он в сознании, сообщает краевой минздрав. "Тридцатидевятилетний житель села Шумное Чугуевского района поступил в Кавалеровскую центральную районную больницу после нападения медведя. Инцидент произошел 28 августа недалеко от дома, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в больницу на личном транспорте", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что при поступлении в больницу состояние пациента было тяжёлым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства. Врачи Кавалеровской центральной районной больницы продолжают лечение пациента.

https://ria.ru/20250818/medved-2036006799.html

чугуевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чугуевский район