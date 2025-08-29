Рейтинг@Mail.ru
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2025
13:34 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/mchs-2038314829.html
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2025
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар
Крупный лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае продолжает распространяться, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае продолжает распространяться, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолёт-амфибия Бе-200 и два вертолёта Ми-8 совершили 37 сбросов воды на очаги пожара общим объёмом более 120 тонн. Борьбу с огнем ведут более 430 человек и 92 единицы техники.
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар

Лесной пожар в Пшадском лесничестве под Геленджиком продолжает распространяться

© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramПожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
Пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае продолжает распространяться, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолёт-амфибия Бе-200 и два вертолёта Ми-8 совершили 37 сбросов воды на очаги пожара общим объёмом более 120 тонн. Борьбу с огнем ведут более 430 человек и 92 единицы техники.
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
28 августа, 09:58
 
