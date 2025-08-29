https://ria.ru/20250829/mchs-2038314829.html
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2025
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар
Крупный лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае продолжает распространяться
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае продолжает распространяться, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолёт-амфибия Бе-200 и два вертолёта Ми-8 совершили 37 сбросов воды на очаги пожара общим объёмом более 120 тонн. Борьбу с огнем ведут более 430 человек и 92 единицы техники.
Под Геленджиком продолжает распространяться лесной пожар
