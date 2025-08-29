Рейтинг@Mail.ru
Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии - РИА Новости, 29.08.2025
03:43 29.08.2025
Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии
Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии - РИА Новости, 29.08.2025
Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии
Мать "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, из-за... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:43:00+03:00
2025-08-29T03:43:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мать "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, из-за дальности ее расположения, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований. Его мать, как говорится в судебных документах, пояснила суду, что "из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать". Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
москва
общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Общество, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии

Мать Пичушкина заявила, что не может его навещать в колонии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мать "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, из-за дальности ее расположения, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований.
Его мать, как говорится в судебных документах, пояснила суду, что "из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать".
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
