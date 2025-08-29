https://ria.ru/20250829/mat-2038226510.html

Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии

Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии - РИА Новости, 29.08.2025

Мать "Битцевского маньяка" не может посещать его в колонии

Мать "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, из-за... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мать "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, из-за дальности ее расположения, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований. Его мать, как говорится в судебных документах, пояснила суду, что "из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать". Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.

