Беспилотник ВСУ атаковал Мариуполь
2025-08-29T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал Ильичевский район Мариуполя в пятницу, в результате чего повреждения получили многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили, никто не пострадал, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 01.35 атаковали Ильичевский район Мариуполя. "Задокументированы повреждения (ударным БПЛА самолетного типа в Ильичевском районе Мариуполя - ред.) кровли, остекления, фасада многоквартирного жилого дома по улице Новосибирской, также повреждены ЛЭП и два автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление администрации главы и правительства ДНР уточнило, что обошлось без пострадавших.
