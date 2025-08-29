https://ria.ru/20250829/malka-2038235817.html
"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе"
"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 29.08.2025
"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе"
Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки "Малка" способна перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:07:00+03:00
2025-08-29T07:07:00+03:00
2025-08-29T07:07:00+03:00
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_f5b113a9b2bc20998dc9d9ac61874f0f.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки "Малка" способна перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Малка" прошла глубокую модернизацию с учетом пожеланий военнослужащих и опыта боевого применения. Машина получила не только новую ходовую часть, но и электронику – приборы связи, управления и контроля, что повысило ее тактико-технические характеристики в части мобильности, скорости развертывания и открытия стрельбы. В госкорпорации рассказали о случае, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут. В "Ростехе" напомнили, что Минобороны РФ недавно сообщило о поражении орудия ВСУ расчетом САУ 2С7М "Малка" на дистанции 20 километров. По данным госкорпорации, при необходимости самоходка может стрелять значительно дальше. Снаряд "Малки" калибра 203 миллиметра весит более 100 килограммов, и на него слабо влияют погодные условия и ветер в полете. При этом поражающие факторы от взрыва тяжелого боеприпаса сохраняют свое убойное действие в радиусе до 100 метров, поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе, рассказали в "Ростехе".
https://ria.ru/20250818/rosteha-2035980689.html
https://ria.ru/20250820/tanki-2036430077.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_885a6eba87fd55a6b25d6c2ead0153bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе"
Ростех: САУ "Малка" может превратить танк в металлолом
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки "Малка" способна перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Малка" прошла глубокую модернизацию с учетом пожеланий военнослужащих и опыта боевого применения. Машина получила не только новую ходовую часть, но и электронику – приборы связи, управления и контроля, что повысило ее тактико-технические характеристики в части мобильности, скорости развертывания и открытия стрельбы. В госкорпорации рассказали о случае, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут.
В "Ростехе
" напомнили, что Минобороны РФ
недавно сообщило о поражении орудия ВСУ
расчетом САУ 2С7М "Малка" на дистанции 20 километров. По данным госкорпорации, при необходимости самоходка может стрелять значительно дальше.
Снаряд "Малки" калибра 203 миллиметра весит более 100 килограммов, и на него слабо влияют погодные условия и ветер в полете. При этом поражающие факторы от взрыва тяжелого боеприпаса сохраняют свое убойное действие в радиусе до 100 метров, поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе, рассказали в "Ростехе".