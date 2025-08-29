Рейтинг@Mail.ru
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в ближайшие дни - РИА Новости, 29.08.2025
17:34 29.08.2025
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в ближайшие дни
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "И в ближайшие дни мы проведем с канцлером (ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, с нашим коллегой и другом премьер-министром (Британии - ред.) Киром Стармером со всеми коллегами и президентом Зеленским новую встречу, вероятно, в смешанном формате, но с участием нескольких человек в режиме онлайн, из коалиции желающих, чтобы сообщить о работе наших начальников генеральных штабов за последние дни и подвести итоги на следующей неделе ", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
в мире, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"И в ближайшие дни мы проведем с канцлером (ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, с нашим коллегой и другом премьер-министром (Британии - ред.) Киром Стармером со всеми коллегами и президентом Зеленским новую встречу, вероятно, в смешанном формате, но с участием нескольких человек в режиме онлайн, из коалиции желающих, чтобы сообщить о работе наших начальников генеральных штабов за последние дни и подвести итоги на следующей неделе ", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
7 марта, 07:02
 
В миреФранцияГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцКир Стармер
 
 
