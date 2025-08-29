https://ria.ru/20250829/makron-2038379348.html
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в ближайшие дни
Встреча так называемой "коалиции желающих" состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 29.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "И в ближайшие дни мы проведем с канцлером (ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, с нашим коллегой и другом премьер-министром (Британии - ред.) Киром Стармером со всеми коллегами и президентом Зеленским новую встречу, вероятно, в смешанном формате, но с участием нескольких человек в режиме онлайн, из коалиции желающих, чтобы сообщить о работе наших начальников генеральных штабов за последние дни и подвести итоги на следующей неделе ", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
https://ria.ru/20250307/zvonok-2003537056.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_56:0:2315:1694_1920x0_80_0_0_9f95893a1d04519b27720770da7126ee.jpg
