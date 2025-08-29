https://ria.ru/20250829/makron-2038379348.html

Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в ближайшие дни

Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в ближайшие дни

2025-08-29T17:34:00+03:00

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "И в ближайшие дни мы проведем с канцлером (ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, с нашим коллегой и другом премьер-министром (Британии - ред.) Киром Стармером со всеми коллегами и президентом Зеленским новую встречу, вероятно, в смешанном формате, но с участием нескольких человек в режиме онлайн, из коалиции желающих, чтобы сообщить о работе наших начальников генеральных штабов за последние дни и подвести итоги на следующей неделе ", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

