Рейтинг@Mail.ru
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 29.08.2025 (обновлено: 10:07 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/mainichi-2038243404.html
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России - РИА Новости, 29.08.2025
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T08:47:00+03:00
2025-08-29T10:07:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
андрей руденко
акира муто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi."Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, между странами необходимо выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для Японии вопросы, такие как импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250828/davlenie-2038069177.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио, андрей руденко, акира муто
В мире, Япония, Россия, Токио, Андрей Руденко, Акира Муто
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России

Mainichi: Япония не может позволить себе разорвать отношения с Россией

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi.
«
"Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, между странами необходимо выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для Японии вопросы, такие как импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.
Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию
28 августа, 12:37
 
В миреЯпонияРоссияТокиоАндрей РуденкоАкира Муто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала