"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России

"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России

Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:47:00+03:00

2025-08-29T08:47:00+03:00

2025-08-29T10:07:00+03:00

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi."Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, между странами необходимо выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для Японии вопросы, такие как импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

