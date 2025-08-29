https://ria.ru/20250829/mainichi-2038243404.html
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России - РИА Новости, 29.08.2025
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T08:47:00+03:00
2025-08-29T08:47:00+03:00
2025-08-29T10:07:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
андрей руденко
акира муто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi."Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, между странами необходимо выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для Японии вопросы, такие как импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250828/davlenie-2038069177.html
япония
россия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, токио, андрей руденко, акира муто
В мире, Япония, Россия, Токио, Андрей Руденко, Акира Муто
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
Mainichi: Япония не может позволить себе разорвать отношения с Россией