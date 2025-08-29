https://ria.ru/20250829/mah-2038301821.html

В МAX появилась возможность записывать видеокружки

В МAX появилась возможность записывать видеокружки - РИА Новости, 29.08.2025

В МAX появилась возможность записывать видеокружки

Пользователям национального мессенджера Мах стала доступна возможность мгновенно записывать и отправлять видеосообщения в формате кружков, говорится в релизе... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:35:00+03:00

2025-08-29T12:35:00+03:00

2025-08-29T12:35:00+03:00

технологии

мессенджер max

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пользователям национального мессенджера Мах стала доступна возможность мгновенно записывать и отправлять видеосообщения в формате кружков, говорится в релизе мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Мax запустил новую функциональность - мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение", - сказано в релизе.Для того, чтобы записать такой кружок, нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Пользователь может остановить и возобновить запись в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Кроме этого, во время записи можно включить режим фронтальной подсветки или использовать функцию приближения кадра. Максимальная длительность кружка - 60 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, мессенджер max, россия