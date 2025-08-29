Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль законодателей для ОЭЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Успешное развитие особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах напрямую зависит от слаженности в работе с законодателями, заявил председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Развитие обратной связи с резидентами и их правовая поддержка стала центральной темой заседания Совета законодателей Приволжья, состоявшегося в Оренбурге. "Приволжский федеральный округ занимает одну из ведущих позиций в России по созданию и развитию ОЭЗ. Для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности и повышения эффективности ОЭЗ члены Совета законодателей ПФО подготовили ряд важных решений, которые в ближайшее время направят в правительство РФ", - сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области. Они включают в себя меры по снижению фискальной нагрузки на резидентов ОЭЗ, в том числе установление пониженных тарифов страховых взносов и увеличение сроков предоставления налоговых льгот. Отдельный блок предложений касается развития инфраструктуры ОЭЗ, в частности, возможности использования для этого льготных казначейских кредитов и устранения правовых барьеров. "В Приволжском округе сосредоточена пятая часть всех особых экономических зон России. Решая стратегические задачи развития экономики, у регионов есть общие для всех вопросы, которые требуют системного решения… Совет законодателей ПФО будет выходить с идеями на федеральный уровень", – цитирует пресс-служба слова Люлина. Он также акцентировал внимание на поддержке инноваций. Были предложены конкретные меры: расширение налоговых льгот для компаний, инвестирующих в научные исследования и разработки, а также специальные пониженные ставки по налогу на прибыль для резидентов технопарков и индустриальных парков. "Сегодня как никогда важно обеспечить стабильные и предсказуемые условия для инвесторов на долгосрочную перспективу. Регионы конкурируют между собой за капитал, но наша общая цель - развивать и укреплять всю страну. Для этого необходимо создавать действенные механизмы межрегионального сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Люлина. По итогам заседания члены Совета законодателей ПФО сформировали пакет предложений, который будет направлен в Госдуму и правительство России. В него вошли разработки по упрощению процедур заключения инвестиционных соглашений, расширению налоговых преференций, созданию механизмов совместного финансирования межрегиональных проектов, а также идеи по развитию инвестиционного партнерства с Белоруссией через создание совместных кластеров. В рамках заседания Люлин был единогласно переизбран председателем Совета законодателей ПФО на новый двухлетний срок. "Единогласное решение о переизбрании Евгения Люлина председателем Совета законодателей подтверждает высокий уровень доверия... Под его руководством совет доказал свою эффективность как авторитетная площадка для выработки качественных законодательных инициатив, которые затем успешно реализуются в регионах. Сохранение курса на консолидацию законодательной власти округа отвечает интересам дальнейшего развития Приволжского федерального округа", – приводятся в сообщении слова полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.
Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Заседание Совета законодателей Приволжья в Оренбурге
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Заседание Совета законодателей Приволжья в Оренбурге
