Белоруссия должна развиваться спокойно, заявил Лукашенко

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Белоруссия должна развиваться спокойно, без всяких революций, и следующий президент не должен ничего ломать, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая."Наша страна должна развиваться тихо. Спокойно, без всяких рывков, без революций, как я говорил - эволюционно. Я этого хочу. Я недавно сказал, я хочу, чтобы новый президент, который придет после меня, ничего не ломал. Спокойно, по-китайски, выдержано, оценил все и повел свою страну, белорусское общество туда, куда надо", - ответил Лукашенко на вопрос, какой страной он хочет видеть Белоруссию. Видео интервью опубликовало госагентство Белта.По словам президента, в мире нет такой страны, которая бы находилась в таком сложном положении, как Белоруссия. "И на востоке, и на западе, и на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей одуревших", - сказал белорусский лидер.Лукашенко также указал, что распад Советского Союза и разрыв связей был очень болезненным для народа Белоруссии."Нам надо было это все сохранить. Отсюда наша политика. Как националисты наши кричали, которые привели Украину к войне, кстати, кричали: "Да нам не надо Китай, нам не надо России, нам надо свой путь, а если что, то вот с поляками или там с американцами". Если бы мы тогда поступили не по-китайски, а рванули на Запад, мы бы страны не имели, она бы просто развалилась, у нас не было бы экономики. И у нас, как у некоторых постсоветских республиках, перманентно были бы эти цветные революции. Это был бы подарок Западу", - считает президент.Лукашенко назвал себя "случайным президентом". По его словам, народ рискнул, когда в свое время избрал президентом его, "вообще неопытного человека."Я это, конечно, ценю, и для меня это главный стимул в работе. Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ. Вот это вот чувство ответственности, оно должно быть, наверное, у каждого президента. Но у меня оно должно быть особенное. Потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен. Наверное, я еще все и не отдал", - сказал Лукашенко.

