Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.08.2025
17:36 29.08.2025
Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко
Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.08.2025
Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть неделимой и общей, свою роль должны играть все, включая Минск и Москву,... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
белоруссия
европа
сша
александр лукашенко
обсе
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть неделимой и общей, свою роль должны играть все, включая Минск и Москву, возможно, США. "Безопасность должна быть неделимой. Она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео которого опубликовало госагентство Белта. При этом, отвечая на вопрос об обеспечении устойчивых мира и архитектуры безопасности в Европе, Лукашенко напомнил про существование ОБСЕ, в которую также входят также США и Канада. "Самый острый момент, а ее не слышно, этой организации, и не видно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит", - подчеркнул он. "Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если они нарушаются, ответ будет такой-то", - продолжил Лукашенко.
белоруссия
европа
сша
в мире, белоруссия, европа, сша, александр лукашенко, обсе
В мире, Белоруссия, Европа, США, Александр Лукашенко, ОБСЕ
Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко

Лукашенко: Москва и Минск тоже должны играть роль в общей безопасности в Европе

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть неделимой и общей, свою роль должны играть все, включая Минск и Москву, возможно, США.
"Безопасность должна быть неделимой. Она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео которого опубликовало госагентство Белта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности
Вчера, 16:41
При этом, отвечая на вопрос об обеспечении устойчивых мира и архитектуры безопасности в Европе, Лукашенко напомнил про существование ОБСЕ, в которую также входят также США и Канада. "Самый острый момент, а ее не слышно, этой организации, и не видно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит", - подчеркнул он.
"Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если они нарушаются, ответ будет такой-то", - продолжил Лукашенко.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
НАТО продолжает милитаризацию Европы, заявила Захарова
Вчера, 14:00
 
В миреБелоруссияЕвропаСШААлександр ЛукашенкоОБСЕ
 
 
