Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко

Безопасность в Европе должна быть общей, заявил Лукашенко

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть неделимой и общей, свою роль должны играть все, включая Минск и Москву, возможно, США. "Безопасность должна быть неделимой. Она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео которого опубликовало госагентство Белта. При этом, отвечая на вопрос об обеспечении устойчивых мира и архитектуры безопасности в Европе, Лукашенко напомнил про существование ОБСЕ, в которую также входят также США и Канада. "Самый острый момент, а ее не слышно, этой организации, и не видно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит", - подчеркнул он. "Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если они нарушаются, ответ будет такой-то", - продолжил Лукашенко.

