Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
2025-08-29T15:13:00+03:00
2025-08-29T15:13:00+03:00
2025-08-29T15:13:00+03:00
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина в связи с его смертью, отметив глубину и силу его произведений. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. "Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания", - процитировали в пресс-службе соболезнование. В нем Лукашенко отметил, что на белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, "творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры". "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул белорусский президент. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
