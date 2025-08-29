https://ria.ru/20250829/lukashenko-2038342559.html

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина в связи с его смертью, отметив глубину и силу его... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:13:00+03:00

2025-08-29T15:13:00+03:00

2025-08-29T15:13:00+03:00

белоруссия

германия

москва

родион щедрин

александр лукашенко

андрей вознесенский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_07076ab007570a37d1266efece76445b.jpg

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина в связи с его смертью, отметив глубину и силу его произведений. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. "Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания", - процитировали в пресс-службе соболезнование. В нем Лукашенко отметил, что на белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, "творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры". "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул белорусский президент. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).

https://ria.ru/20250829/schedrin-2038340011.html

белоруссия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, германия, москва, родион щедрин, александр лукашенко, андрей вознесенский, в мире