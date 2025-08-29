https://ria.ru/20250829/loto-2038241474.html

Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла рекордные для моментальных лотерей 120 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Орловской области выиграла рекордные для моментальных лотерей 120 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". "Недавно в розничной точке продаж "Столото" за тысячу рублей был приобретен билет новой серии моментальной лотереи, посвященной главной лотерее страны — "Русскому лото". Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) — она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", — говорится в релизе. В компании добавили, что билет женщина купила на деньги, которые получила от дочери в подарок на день рождения. "Я только из-за дочки согласилась поучаствовать в лотереях. Она оплатила два билета и сказала, что это от нее подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла уже дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда", — рассказала победительница. Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем, у нее десять кошек и четыре собаки, которых она спасла и приютила. Работает биологом в бактериологическом центре. Помимо основной профессии, она участвует в деятельности общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и помогает городскому детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша Елена хочет потратить на помощь детям из интерната. "Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. И думаю, мое стремление и желание помочь другим и притянули лотерейную удачу. Также я хочу оказать помощь близким людям, оказавшимся в трудных ситуациях", — рассказала она. Кроме того, выигрыш позволит ей воплотить свою мечту — путешествие на Камчатку. "Когда мне удается поехать в горы, я чувствую, что чистый воздух меня оздоравливает. Я всегда хотела побывать на Камчатке, меня туда тянуло", — добавила Елена.

