В ЛНР волонтеры помогли мужчине вернуть детей из приюта
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Волонтеры благотворительного фонда "Ясное дело", работающего в ЛНР в том числе при поддержке фонда президентских грантов, помогли мужчине доказать отцовство и вернуть шестерых детей из приюта, рассказала РИА Новости директор организации Анастасия Кульпетова. Ранее Кульпетова сообщала РИА Новости, что в ЛНР начал работать онлайн-сервис "Ясный маршрут" для вынужденных переселенцев и людей, попавших в трудные жизненные ситуации. "Мы узнали про этот случай от уполномоченной (по правам ребенка в ЛНР – ред.) и стали помогать разбираться. Ситуация была непростая, бюрократически запутанная. В сентябре прошлого года мама шестерых детей попала в больницу, а дети оказались в социальном приюте. Юридически родных у них не оказалось, папа по документам чужой человек. Ситуация осложнялась переходным законодательством в ЛНР", - рассказала Кульпетова. По словам директора фонда, мужчину водили по инстанциям и говорили, что ему надо оформить опеку над детьми и закончить школу приемных родителей. "Но мы пошли по другому пути: стали доказывать родство - оплатили ДНК-экспертизу, параллельно начали готовить дом к переезду детей - закупили детскую мебель, технику. Впереди нас ждали суды. Проходит первый суд, маму находят в больнице, и она подписывает документы на внесение отца в свидетельства о рождении. Заветные документы у папы на руках", - рассказала собеседник агентства. По словам директора фонда, параллельно с юридической помощью, папе помогали и психологи, ведь несмотря на то, что супруги были в разводе, а в документах мужчина не был вписан как отец, дети раньше проводили у него достаточно много времени. Также она отметила, что вся деятельность велась в рамках проекта "На стороне семьи", который получил поддержку фонда президентских грантов и работает в рамках большой российской программы уполномоченной "Дети в семье". По словам Кульпетовой, активное содействие в решении данной проблемы оказывала команда уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инны Швенк и министерство труда и социальной политики республики.
