В ЛНР задержали трех предпринимателей за попытку дать взятку

Троих руководителей коммерческих организаций, желавших дать взятку должностному лицу, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T09:41:00+03:00

ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Троих руководителей коммерческих организаций, желавших дать взятку должностному лицу, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность лиц, совершивших попытку дачи взятки должностному лицу органа безопасности", - сообщили в региональном УФСБ. По данным ведомства, трое руководителей коммерческих организаций для того, чтобы скрыть хищение средств, выделенных в рамках муниципального контракта по благоустройству одного из населенных пунктов ЛНР, пытались подкупить сотрудника управления. "В соответствии с федеральным законодательством, последний заблаговременно сообщил о незаконных действиях своему руководству. При передаче части взятки в размере 1 миллиона рублей преступники задержаны с поличным", - пояснили в УФСБ. Комментарий от СУСК Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская пояснила РИА Новости, что следственным управлением СУСК России по ЛНР возбуждены уголовные дела. "Следствием установлено, что оперативными сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике были зафиксированы мошеннические действия обвиняемых, по которым органы МВД в будущем должны были принять процессуальное решение. Желая избежать уголовной ответственности, они предложили сотруднику республиканского ФСБ взятку в размере 6 миллионов рублей. При передаче денежных средств в размере 1 миллиона рублей двое фигурантов были задержаны с поличным", - пояснила Марковская. По её словам, третий фигурант был задержан впоследствии на территории Воронежской области. "Следователем Сватовского межрайонного следственного отдела изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Все три фигуранта задержаны и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседник агентства. Расследование уголовного дела продолжается.

